28.74 / 29.02 32.00 / 32.46
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Святослав Вакарчук наблизив весну новою піснею: прем'єра від «Океана Ельзи»

10:49 28 січня 2022
Океан Ельзи

Рок-музикант Святослав Вакарчук, який став зірковим тренером у «Голосі країни», порадував шанувальників новою піснею. Гурт «Океан Ельзи» запрем'єрив трек та кліп «Весна». Це не перше звернення музикантів до цієї теми.

Автором пісні виступив Святослав Вакарчук. Він каже, що ця пора року особлива для нього, тому в репертуарі гурту стільки пісень, присвячених весні.

«Мабуть, оскільки я народився і зробив перший подих навесні — це підсвідомо. Для мене цей час — це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, у прямому та переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку», — пояснює Святослав Вакарчук.

Він каже, що «Океан Ельзи» змінюється, як змінювалися свого часу The Beatles чи Queen.

Кліп «Весна» — це мила та романтична історія двох сніговиків, які мають знайти один одного на початку весни. Режисер, автор ідеї — Іван Шоха, для якого це перша робота з «Океаном Ельзи».

Нагадаємо, ОЕ продовжують роботу над новим матеріалом. Минулого року вони випустили цілу низку синглів, серед яких багато дуетних пісень, у тому числі і з гуртом «Калуш». Вакарчук обіцяє навесні випустити новий альбом.

«Група думає, чи включати до нього всі сингли, випущені протягом минулих років. І не виключено, що деякі з них ми залишимо наступного разу. Оскільки цей альбом у найближчі кілька років точно не останній», — розповів Святослав Вакарчук.

На підтримку альбома заплановано великий дворічний тур, а потім музиканти вирушать до Європи, Північної Америки.

Раніше Святослав Вакарчук згадав про перший концерт. Музикант зізнався, що зібрати стадіон було легше, ніж 100 тисяч передплатників в Інстаграм.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Обранниця Мурата

«Дістали коментарями про Ані Лорак»: Мурат Налчаджіоглу звернувся з проханням до підписників

Чебурек

Соковиті чебуреки по-домашньому: простий рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.