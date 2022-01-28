Святослав Вакарчук наблизив весну новою піснею: прем'єра від «Океана Ельзи»

Рок-музикант Святослав Вакарчук, який став зірковим тренером у «Голосі країни», порадував шанувальників новою піснею. Гурт «Океан Ельзи» запрем'єрив трек та кліп «Весна». Це не перше звернення музикантів до цієї теми.

Автором пісні виступив Святослав Вакарчук. Він каже, що ця пора року особлива для нього, тому в репертуарі гурту стільки пісень, присвячених весні.

«Мабуть, оскільки я народився і зробив перший подих навесні — це підсвідомо. Для мене цей час — це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, у прямому та переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку», — пояснює Святослав Вакарчук.

Він каже, що «Океан Ельзи» змінюється, як змінювалися свого часу The Beatles чи Queen.

Кліп «Весна» — це мила та романтична історія двох сніговиків, які мають знайти один одного на початку весни. Режисер, автор ідеї — Іван Шоха, для якого це перша робота з «Океаном Ельзи».

Нагадаємо, ОЕ продовжують роботу над новим матеріалом. Минулого року вони випустили цілу низку синглів, серед яких багато дуетних пісень, у тому числі і з гуртом «Калуш». Вакарчук обіцяє навесні випустити новий альбом.

«Група думає, чи включати до нього всі сингли, випущені протягом минулих років. І не виключено, що деякі з них ми залишимо наступного разу. Оскільки цей альбом у найближчі кілька років точно не останній», — розповів Святослав Вакарчук.

На підтримку альбома заплановано великий дворічний тур, а потім музиканти вирушать до Європи, Північної Америки.

Раніше Святослав Вакарчук згадав про перший концерт. Музикант зізнався, що зібрати стадіон було легше, ніж 100 тисяч передплатників в Інстаграм.

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