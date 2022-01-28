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Шоу-бізнес

Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло і заявила, що хоче зіграти біблійну блудницю

16:33 28 січня 2022
Леді Гага

Американська співачка та актриса Леді Гага дала інтерв'ю та зробила фотосесію для видання Deadline. 35-річна зірка знялася в піджаку на голе тіло та у високих чоботях на шпильках.

Леді Гага, яка здобула визнання критиків, знявшись у фільмі «Дім Гуччі», прем'єра якого відбулася восени минулого року, розповіла, що готова до нової ролі. За словами співачки, чиє справжнє ім'я Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта, вона хотіла б втілити на екрані образ біблійної Марії Магдалини — «блудниці» та «дівчини Ісуса», як висловилася співачка. Вона зізналася, що давно зачарована цією «важливою та темною» історичною фігурою.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Хто ще міг зіграти старіючу, сексуальну, люблячу ризик суку?» — Леді Гага про свою важку роль у «Домі Гуччі».

Фото Instagram/Josh Telles/Deadline

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