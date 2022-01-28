«Афродіта виходить з піни»: вагітну MARUV запідозрили у спробі обдурити шанувальників

Українська співачка Ганна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, любить публікувати відверті знімки в соціальних мережах, які викликають гарячий відгук у її шанувальників.

Але після того, як таких знімків стало значно менше у стрічці, фани серйозно занепокоїлися про те, чи не підхопила співачка якусь страшну хворобу.

Ситуацію розрядили підозри про те, що Аня перебуває у цікавому становищі.

Пізніше припущення підтвердив інсайдер, згідно з інформацією якого MARUV дійсно перебуває на пізніх термінах вагітності. При цьому цікаве становище співачки нібито тримається в секреті, і, можливо, незабаром вона офіційно повідомить про поповнення в сім'ї.

Але вчорашні знімки зірки з пляжу в ОАЕ знову поставили всіх у глухий кут: у Ганни абсолютно плоский, хоч і гарний живіт.

Прогнозовано фанати співачки захопилися побаченим.

Проте інші при цьому задалися питанням: невже колишні підозри — неправда, і шанувальники не побачать дітей співачки та її чоловіка Олександра Корсуна, який є її PR-менеджером?

У фан-спільнотах почали висловлювати різні припущення, і одна з них, схоже, може виявитися правдою: Ганна вирішила всіх заплутати, і насправді виставила у Instagram старі фото!

Наскільки це відповідає дійсності, поки що не зрозуміло, але результат, швидше за все, проявиться найближчим часом. Адже раніше MARUV оголосила, що планує відпочивати до березня. А у Міжнародний жіночий день у неї заплановано презентацію нового альбому. Саме тоді, можливо, Корсун і дасть коментарі фанатам.

Фото instagram.com/maruvofficial/

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