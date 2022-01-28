28.68 / 28.96 31.93 / 32.38
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Нестерпний біль»: зірка «Кріпосної» Денисенко стала на цвяхи

13:03 28 січня 2022
Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко, яка розбурхала мережу грайливим образом, здивувала своєю витримкою та силою волі. Зірка «Кріпосної» стала на цвяхи. Вона протрималася 40 хвилин та поділилася своїми враженнями.

Акторка каже, що це виявилося в тисячі разів болючіше, ніж вона уявляла. Найскладнішим було протриматись перші хвилини.

«Коли я тільки ступила, перші хвилини я кричала й матюкалася, гнівалася, кричала, що я незручно поставила ногу і я не зможу, що це не для мене, потім у мене була паніка, мені було страшно і я не могла заспокоїтися, я говорила, що я не хочу нічого, я слабак і я більше не можу … Річ у тім, коли в стопу одночасно впивається сотня голок, мозок сприймає це як „смертельну рану“, і сигналізує тілу рятуватися, злізти, але якщо ти проходиш крізь цей біль, то організм запускає процеси регенерації. Тобто для мене сенс був у тому, щоб заспокоїти свій розум, і трансформувати цей нестерпний біль у спокій, і навіть задоволення!», — поділилася Денисенко.

Акторка каже, що вирішила вдатися до такої практики, щоби попрацювати з підсвідомістю, дізнатися більше про себе.

Раніше у відвертому інтерв'ю Наталка Денисенко розповіла про початок роману з одруженим на той момент Андрієм Федінчиком.

Подружжя виховує чотирирічного сина Андрійка.

Фото Інстаграм Наталки Денисенко

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Обранниця Мурата

«Дістали коментарями про Ані Лорак»: Мурат Налчаджіоглу звернувся з проханням до підписників

Володимир Вірчис

Помер знаменитий український боксер-чемпіон Володимир Вірчис

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.