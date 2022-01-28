«Нестерпний біль»: зірка «Кріпосної» Денисенко стала на цвяхи

Акторка Наталка Денисенко, яка розбурхала мережу грайливим образом, здивувала своєю витримкою та силою волі. Зірка «Кріпосної» стала на цвяхи. Вона протрималася 40 хвилин та поділилася своїми враженнями.

Акторка каже, що це виявилося в тисячі разів болючіше, ніж вона уявляла. Найскладнішим було протриматись перші хвилини.

«Коли я тільки ступила, перші хвилини я кричала й матюкалася, гнівалася, кричала, що я незручно поставила ногу і я не зможу, що це не для мене, потім у мене була паніка, мені було страшно і я не могла заспокоїтися, я говорила, що я не хочу нічого, я слабак і я більше не можу … Річ у тім, коли в стопу одночасно впивається сотня голок, мозок сприймає це як „смертельну рану“, і сигналізує тілу рятуватися, злізти, але якщо ти проходиш крізь цей біль, то організм запускає процеси регенерації. Тобто для мене сенс був у тому, щоб заспокоїти свій розум, і трансформувати цей нестерпний біль у спокій, і навіть задоволення!», — поділилася Денисенко.

Акторка каже, що вирішила вдатися до такої практики, щоби попрацювати з підсвідомістю, дізнатися більше про себе.

Раніше у відвертому інтерв'ю Наталка Денисенко розповіла про початок роману з одруженим на той момент Андрієм Федінчиком.

Подружжя виховує чотирирічного сина Андрійка.

Фото Інстаграм Наталки Денисенко

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter