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Колишній чоловік Єгорової Мухарський відреагував на її скандальну заяву про Путіна

14:02 28 січня 2022
Антін Мухарський

Колишній чоловік телеведучої Сніжани Єгорової, яка схвилювала громадськість своєю заявою про підтримку президента країни-агресора Володимира Путіна, Антін Мухарський відреагував на скандал. Актор і письменник, відомий своєю патріотичною позицією, відповів на запитання про колишню дружину у Facebook.

«Відповіді на запитання: як я міг жити зі Сніжаною Єгоровою? Як я вижив? Як і навіщо ми народили трьох дітей? А також усі подробиці життя «нацика», «злісного аліментника», який лякав голою сракою Оболонський суд, залишив напризволяще таку «красівую жєнщіну», влаштовує тут шоу на основі особистого життя і взагалі «нє мужік», читайте в романі «Розрив», — написав актор.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова та Антін Мухарський були разом дев'ять років, вони виховували трьох дітей. У 2016 році подружжя офіційно розлучилося, публічно з'ясовувало стосунки.

Старша донька Сніжани Стася Ровінська також відреагувала на скандал із матір'ю. Телеведуча зі сльозами на очах повідомила, що вони не спілкуються більше року, і вона побоюється за своїх дітей, а також молодших братів та сестру, які зараз живуть із матір'ю за кордоном.

Фото instagram.com/antin_mukharskiy

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