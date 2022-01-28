Приберу свої страхи у тривожну валізку: Світлана Тарабарова розповіла, що робитиме у разі загострення ситуації в країні

Популярна співачка, мати двох дітей Світлана Тарабарова, як і більшість українців, стурбована ситуацією в країні та можливою загрозою війни. Артистку турбують питання: що буде далі? як діяти? як захистити себе та близьких?

Світлана каже, що пройшла стадії від гніву та паніки до спокійної впевненості. Тому що є речі, які вона не може змінити.

«Тому я житиму. Виявляється, у стані масової паніки це дуже складне завдання. Діятиму за ситуацією. Якщо буде наступ — моя країна чинитиме опір. А поки я приберу всі свої страхи в тривожну валізку, обійму малих, зустрінуся з близькими, дам свою любов і тепло тим, хто найбільше цього потребує. Провідаємо військових — вони наша опора. А світла сторона музики створена для того, щоб дарувати радість, тепло, щастя та надію», — пише Світлана в Інстаграмі.

Не всі артисти так реагують на те, що відбувається. Наприклад, телеведуча Сніжана Єгорова висловилася за підтримку президента країни-агресора Путіна. Потім у мережі образила дизайнерку Ольгу Навроцьку, яка вступила з нею в дискусію.

Відреагувала на скандал і старша дочка Єгорової Стася Ровінська.

Фото instagram.com/tarabarova

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