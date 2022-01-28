Шарліз Терон поділилася рідкісним фото з доньками, одна з яких народилася хлопчиком

46-річна голлівудська зірка південноафриканського походження Шарліз Терон поділилася в Instagram рідкісним фото двох своїх доньок — на честь дня народження своєї матері Герди. Коли Шарліз було 15 років, вона стала свідком смерті батька, хронічного алкоголіка, якого мати змушена була застрелити з метою самооборони.

На одній з сімейних фотографій, які опублікувала Шарліз, Герда зображена з двома своїми онуками — семирічною Августою та 10-річною Джексон. Бабуся з усмішкою обіймає старшу з них.

Шарліз усиновила темношкірого хлопчика Джексона у 2012 році, а дівчинку Августу — у 2015-му. У віці трьох років Джексон заявив, що він не хлопчик. З того часу Терон називає його не сином, а донькою. І одягає у відповідний одяг. Вона також зажадала, щоб ЗМІ, згадуючи її доньку Джексон, говорили про неї, вживаючи правильний займенник — «вона».

«У мене дві прекрасні дочки… Вони народилися такими, як є», — говорила раніше володарка премії «Оскар», яка є давнім борцем за права сексуальних меншин та трансгендерів.

Вона також зізналася, що сама у молодості експериментувала. «Але виявилося, на жаль, що я традиційної сексуальної орієнтації. Це був певною мірою облом», — згадувала акторка.

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