«Рольові ігри»: Шоптенко показала улюблену розвагу
Дворазова чемпіонка світу зі спортивних бальних танців Альона Шоптенко розповіла, що дуже любить спостерігати за сином, коли він сам грає з іграшками та при цьому розмовляє, зображуючи різних персонажів.
У сторіс Instagram любляча мама показала, як її трирічний хлопчик спілкується зі своїми машинками.
Альона зізналася, що у них з сином дуже багато ігор, які розвивають мислення та логіку. Дитина вже непогано складає пазли, різні фігурки. І йому це неймовірно подобається.
При цьому малюк іноді може зайняти себе сам та вигадати цілий сюжет. А ще маленькому Альоші подобається, коли мама читає книжки.
Нагадаємо, що Альона Шоптенко одружена з бізнесменом Олексієм Івановим. Влітку 2018 року у пари народився син Олексій.
Ексклюзивне інтерв'ю з Альоною Шоптенко читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Instagram/alena_shoptenko
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