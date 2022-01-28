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Шоу-бізнес

«Рольові ігри»: Шоптенко показала улюблену розвагу

17:19 28 січня 2022
Шоптенко

Дворазова чемпіонка світу зі спортивних бальних танців Альона Шоптенко розповіла, що дуже любить спостерігати за сином, коли він сам грає з іграшками та при цьому розмовляє, зображуючи різних персонажів.

У сторіс Instagram любляча мама показала, як її трирічний хлопчик спілкується зі своїми машинками.

Альона зізналася, що у них з сином дуже багато ігор, які розвивають мислення та логіку. Дитина вже непогано складає пазли, різні фігурки. І йому це неймовірно подобається.

При цьому малюк іноді може зайняти себе сам та вигадати цілий сюжет. А ще маленькому Альоші подобається, коли мама читає книжки.

Нагадаємо, що Альона Шоптенко одружена з бізнесменом Олексієм Івановим. Влітку 2018 року у пари народився син Олексій.

Ексклюзивне інтерв'ю з Альоною Шоптенко читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Instagram/alena_shoptenko

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