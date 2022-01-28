«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

Шанувальники популярного співака Олега Винника продовжують публікувати знімки свого кумира на фан-аккаунтах у соціальних мережах.

Фанати захоплюються не лише Винником, а також його бек-вокалісткою Таюне, яку називають його «таємною дружиною».

Днями в одному з таких облікових записів з'явилося фото зіркової пари, яка тримає за руки маленьку дівчинку. Знімок зроблено під час концерту. Винник та Таюне продовжують співати. Дитина, ймовірно, опинилась на сцені, коли дарувала артистам квіти.

Зворушлива сцена розчулила фанатів Винника. Мужній та харизматичний співак поруч з ніжною дитиною виглядає дуже мило, вважають шанувальники «повелителя вовчиць».

Нагадаємо, на початку січня бек-вокалістка Винника Таюне відзначила день народження. Співак ніжно привітав Таїсію й присвятив їй зворушливий пост.

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