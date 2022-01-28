28.59 / 28.88 31.82 / 32.28
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

20:17 28 січня 2022
Винник та Таюне

Шанувальники популярного співака Олега Винника продовжують публікувати знімки свого кумира на фан-аккаунтах у соціальних мережах.

Фанати захоплюються не лише Винником, а також його бек-вокалісткою Таюне, яку називають його «таємною дружиною».

Днями в одному з таких облікових записів з'явилося фото зіркової пари, яка тримає за руки маленьку дівчинку. Знімок зроблено під час концерту. Винник та Таюне продовжують співати. Дитина, ймовірно, опинилась на сцені, коли дарувала артистам квіти.

Зворушлива сцена розчулила фанатів Винника. Мужній та харизматичний співак поруч з ніжною дитиною виглядає дуже мило, вважають шанувальники «повелителя вовчиць».

Нагадаємо, на початку січня бек-вокалістка Винника Таюне відзначила день народження. Співак ніжно привітав Таїсію й присвятив їй зворушливий пост.

281

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

Улюблений десерт дитинства без випічки: Ліза Глинська поділилася рецептом найсмачнішого торта з карамельним кремом та арахісом

Улюблений десерт дитинства без випічки: Ліза Глинська поділилася рецептом найсмачнішого торта з карамельним кремом та арахісом

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.