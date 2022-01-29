28.58 / 28.88 31.81 / 32.28
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Мішель Андраде мало не розбила голову на зйомках «Орла та Решки»: шокуючий момент потрапив на відео

11:56 29 січня 2022
Мішель Андраде

Популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел та Решка» Michelle Andrade (Мішель Андраде) днями злякала своїх шанувальників.

В Instagram- акаунті зірка опублікувала ролик з неприємним інцидентом, який стався з нею на зйомках шоу.

На відео Мішель падає зі скейта та боляче вдаряється головою об землю.

«Люблю свою роботу», — так актриса прокоментувала ролик.

Видно, що діти одразу кинулися допомагати Андраде.

Шанувальники дуже злякалися за свого кумира. Вони цікавляться самопочуттям Мішель. Ведуча відповіла, що зараз уже з нею все добре і нема чого хвилюватися.

Нагадаємо, нещодавно Мішель Андраде з'явилася в українській версії чоловічого журналу Playboy. Відверті кадри Мішель оцінили багато шанувальників співачки та колеги «по цеху», залишивши компліменти.

Фото Instagram/mishvirmish

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

Олександр Бережок із дружиною

«До останнього думали, що буде хлопчик»: актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок розсекретив стать майбутньої дитини

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.