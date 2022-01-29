Мішель Андраде мало не розбила голову на зйомках «Орла та Решки»: шокуючий момент потрапив на відео

Популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел та Решка» Michelle Andrade (Мішель Андраде) днями злякала своїх шанувальників.

В Instagram- акаунті зірка опублікувала ролик з неприємним інцидентом, який стався з нею на зйомках шоу.

На відео Мішель падає зі скейта та боляче вдаряється головою об землю.

«Люблю свою роботу», — так актриса прокоментувала ролик.

Видно, що діти одразу кинулися допомагати Андраде.

Шанувальники дуже злякалися за свого кумира. Вони цікавляться самопочуттям Мішель. Ведуча відповіла, що зараз уже з нею все добре і нема чого хвилюватися.

Нагадаємо, нещодавно Мішель Андраде з'явилася в українській версії чоловічого журналу Playboy. Відверті кадри Мішель оцінили багато шанувальників співачки та колеги «по цеху», залишивши компліменти.



Фото Instagram/mishvirmish

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