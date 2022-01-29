Фронтит, гайморит, синусит: Камалія довела себе до крапельниць на лікарняному ліжку

Співачка Камалія все ще лежить у лікарні, заразившись одночасно коронавірусом та грипом. Поки що зірка не може порадувати шанувальників хорошими новинами. Камалію лікують від двостороннього заповнення легень, одночасно намагаючись боротися з фронтитом, гайморитом та синуситом.

У Instagram співачка показала, як лежить під крапельницями у лікарні, а у перервах робить інгаляції.

Камалія хворіє вже понад два тижні. У соцмережах співачка розповідала, що цього зимового сезону проводила на лижних курортах, спочатку у Фінляндії, а потім публікувала фото з Буковеля. Повернувшись додому, Камалія відчула тривожні симптоми, лікарі діагностували двостороннє запалення легенів.

ПЛР-тест на коронавірус двічі показав негативний результат, але показники антитіл підтвердили, що імунна система мала контакт із вірусом. Камалії лікарі повідомили, що у неї флурона — одночасне захворювання на грип та COVID-19.

Основне захворювання дало чимало ускладнень. До запалення легень додався двосторонній гайморит. Лікарі тимчасово заборонили фізичні навантаження, не дозволяють напружувати легені співами.

Нагадаємо, Камалія розповідала, що влітку 2021 вакцинувалася проти коронавірусу.

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