28.58 / 28.88 31.81 / 32.28
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Фронтит, гайморит, синусит: Камалія довела себе до крапельниць на лікарняному ліжку

17:42 29 січня 2022
камалія

Співачка Камалія все ще лежить у лікарні, заразившись одночасно коронавірусом та грипом. Поки що зірка не може порадувати шанувальників хорошими новинами. Камалію лікують від двостороннього заповнення легень, одночасно намагаючись боротися з фронтитом, гайморитом та синуситом.

У Instagram співачка показала, як лежить під крапельницями у лікарні, а у перервах робить інгаляції.

Камалія хворіє вже понад два тижні. У соцмережах співачка розповідала, що цього зимового сезону проводила на лижних курортах, спочатку у Фінляндії, а потім публікувала фото з Буковеля. Повернувшись додому, Камалія відчула тривожні симптоми, лікарі діагностували двостороннє запалення легенів.

ПЛР-тест на коронавірус двічі показав негативний результат, але показники антитіл підтвердили, що імунна система мала контакт із вірусом. Камалії лікарі повідомили, що у неї флурона — одночасне захворювання на грип та COVID-19.

Основне захворювання дало чимало ускладнень. До запалення легень додався двосторонній гайморит. Лікарі тимчасово заборонили фізичні навантаження, не дозволяють напружувати легені співами.

Нагадаємо, Камалія розповідала, що влітку 2021 вакцинувалася проти коронавірусу.

243

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Винник та Таюне

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.