«Помер тому, що сам так вирішив»: із зіркою радянського кіно попрощалися у Ризі

У столиці Латвії попрощалися з відомим актором Арнісом Ліцитісом, який помер 21 січня. Організував прощання та кремацію близький друг та колега артиста Мартінш Вілсонс. Він розповів в інтерв'ю «Аргументам тижня», що змушений був взяти на себе сумну місію, оскільки Ліцитіс жив самотньо, дітей не мав.

«Самотність — бич багатьох талановитих людей. Він помер на самоті», — згадував Вілсонс.

Рішення про кремацію Ліцитіса Вілсонс приймав з повагою до віросповідання колеги-актора: «Арніс був лютеранином… тому і крематорій. Я домовився, організував похорон… Так вийшло, що ця сумна місія «дісталася» мені… Ми часто й багато спілкувалися… «.

У виставі «Кльов», де Вілсонс та Ліцитіс грали головні ролі, заміну талановитому Арнісу не шукатимуть. «Немає більше спектаклю! Ні! Ніхто не гратиме замість Арніса. Ми інші спектаклі репетируємо», — підтвердив Вілсонс. «Минає справді чудова епоха», — додав він.

76-річний Ліцитіс останнім часом тяжко хворів і не виходив із дому, але Вілсонс вважає, що друг сам вирішив, що настав час попрощатися з життям. «Складно, звісно, повірити. Міг би жити… Що хвороба? Він жив, як вважав за потрібне, і помер тому, що сам так вирішив… Такий характер», — підсумував актор.

Вілсонс і Ліцитіс блищали у виставі "Кльов"

Фото borzovaofficial/Instagram, martinsvilsons/Instagram

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