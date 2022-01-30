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Помер Леонід Куравльов

11:33 30 січня 2022
куравльов

У Москві помер відомий актор Леонід Куравльов. Народному артисту було 85 років. Про смерть актора повідомили російські ЗМІ, посилаючись на сина Куравльова і на Спілку кінематографістів РФ.

Куравлєв з 5 січня 2022 року перебував у московській лікарні із запаленням легенів. Тести на COVID-19 показали негативний результат, і лікарі сподівалися на покращення. Тим не менш, у Куравлєва загострилася цереброваскулярна хвороба, і було порушено кровообіг головного мозку. 21 січня стало відомо, що Куравльова виписали з лікарні та перевели до хоспісу, де актор і провів останні дні.

До хвороби Куравльов жив не в своїй московській квартирі, а в пансіонаті для літніх людей. Адміністрація пансіонату розповідала, що Куравльова привезли родичі влітку 2021 року. Після смерті дружини актор став відлюдькуватим, перебував в апатії. Фізичний стан Куравльова також викликав тривогу у лікарів: він сильно змарнів і схуд. Спадкоємці актора пояснювали, що хочуть поселити Куравльова в пансіонаті, щоб актор мав компанію для спілкування та міг розраховувати на медичний нагляд.

Леонід Куравльов запам'ятався ролями у фільмах «Іван Васильович змінює професію», «Золоте теля», «Афоня».

У 2014 році Куравльов підтримав антиукраїнську позицію Кремля та підписався під листом російських діячів культури до Путіна. За антиукраїнську пропаганду внесений до бази «Чистилище» сайту «Миротворець».

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