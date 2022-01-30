Відомий російський рокмузикант таємно повінчався з коханою, яка годиться йому в онуки

Після того, як відомий композитор Максим Дунаєвський одружився з жінкою, значно молодшою за нього, його приклад наслідував відомий російський рокмузикант Олександр Маршал. Внесений до бази «Миротворець» за незаконне відвідування окупованих українських територій артист таємно повінчався зі своєю молодою коханою Каріною Нугаєвою, пише Экспресс Газета.

Приводом для чуток про це послужило недавнє інтерв'ю самого 64-річного музиканта, який висловив думку, що вінчання набагато важливіше за шлюб у РАГСі. Маршал додав, що він ніколи не забуде емоції, які зазнав під час цієї церемонії.

Артист зізнається, що саме зараз йому потрібна підтримка близьких, адже в останні місяці він зіштовхнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям. Спочатку Маршала госпіталізували із підозрою на інсульт, потім він підхопив Covid-19. Олександр Віталійович каже, що після інфікування коронавірусом він почав втрачати пам'ять.

«Побічний ефект у мене є: я помітив, що пам'ять почала трошки підбивати. Пишу текст пісні якийсь, відволікся на мить і забув, про що хотів написати. Тому доводиться зміцнювати пам'ять, намагатися більше вирішувати якісь шаради», — міркує рокмузикант.

Нагадаємо, що з Каріною Нугаєвою артист познайомився на радіо «Шансон», де дівчина працює випускаючим редактором. Пару зовсім не збентежила навіть 36-річна різниця у віці. Недоброзичливці пророкували, що Маршал і Нугаєва незабаром розійдуться, проте вони разом вже чотири роки і на публіці демонструють справжню ідилію. В одному з інтерв'ю Маршал зізнався, що недавно пара навіть почала замислюватися про дітей.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно дочка 75-річного султана Брунея Хассанала Болкіаха, одного з найбагатших монархів світу, вийшла заміж. 36-річна принцеса Фадзілла Лубабул та її наречений Аванг Абдулла Набіл Махмуд Аль-Хашімі офіційно одружилися 25 січня у палаці — після передвесільних церемоній, які тривали більше тижня.

Фото: Instagram Каріни Нугаєвої

1360

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter