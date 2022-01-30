Тарас Цимбалюк заступився за дружину та розповів, за що «банить» підписників

Український актор Тарас Цимбалюк, який минулого року показав світлини з весілля, пояснив в Instagram, чому він блокує підписників.

«Чому я БЛОКУЮ підписників? Знаєте, я, мабуть, тривалий час був максимально толерантним і терплячим навіть до невихованих дітей, котрі мені писали матюки в дірект, бо я ігнорував їх назойливість. Я заходив на їхні сторінки, бачив, що їм 10−12 років, а воно вже таке пише чужій, незнайомій людині, котра суттєво старша. Нас „старшаки“ в дворі реально навчили корисній життєвій опції: мати елементарну повагу до старших. Я вже мовчу про мінімальне виховання вдома. Тому, коли мені абсолютно незнайома дитина пише просто „Привіт“, „шо робиш“ — я думаю це не етично. Зформулюй нормальне запитання — я з задоволенням відповім! Також, з великим задоволенням я відправляю в блок людей, котрі розповідають, що я маю навчити свою дружину українській мові. Дійсно, сім’я моєї Тіни все життя прожила в Донецькій області, чого ж вони розмовляють російською?) Ви серйозно?) Тіна чудово знає українську, як на те пішло», — написав він.

За словами актора, він також блокує «підписників, котрі не вміють тримати дистанцію».

«Їм потрібно знати, що я подарував Мамі на день народження, який пробіг у моєї машини, а чого у вас досі немає дітей, хай Тіна витягне сережки з носа, а де ви живете і тд. Найбільше бісить, що ці люди пишуть щодня і коментують усі сторіс. Вибачте, але ресурсу на це в мене не вистачає. Я б тут загадав ще пару видів заблокованих, але, думаю, вектор моєї думки достатньо зрозумілий!» — пише Цимбалюк.

Він також запевнив, що дуже радий позитивно налаштованим підписникам.

«Одразу хочу сказати, що я дуже радий адекватній публіці! Вам — респект. Самі бачите, я завжди відповім і помічу вашу активність на своїй сторінці. Всім поваги і розуміння», — написав артист.

Фоловери активно коментують пост.

Як писали «ФАКТИ», раніше Тарас Цимбалюк розкрив причину розлучення з першою дружиною.

Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

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