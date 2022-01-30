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«Зграя гієн»: Оксана Байрак заступилася за шанувальницю Путіна Єгорову

18:26 30 січня 2022
Оксана Байрак

Відома українська режисерка Оксана Байрак заступилася за телеведучу Сніжану Єгорову, яка висловила підтримку Володимиру Путіну. На думку Байрак, яку вона озвучила в Instagram, хейтери Єгорової «культивують одіозне шаленство» і, вочевидь, бояться її.

«Ви так загрузли в хворобливих упередженнях, так культивуєте одіозне божевілля, що розсудлива людина лякає вас, як схиблена», — написала вона, назвавши критиків громадянської позиції подруги гієнами, які «гавкаюче хихикають, у своєму бажанні схопити себе за своє нікчемне життя, вірніше існування».

Єгорову вона вважає «істинною зіркою», а її доньку Стасю Ровінську, яка публічно висловила неприйняття думки матері, «здобиччю» цих самих гієн.

Втім, згодом у stories Байрак пояснила, що виступила на підтримку Єгорової як матері п'ятьох дітей і закликала не шукати в її словах політичного підтексту.

Нагадаємо, 2021 року Байрак обрушилася з критикою на «порошенок» та «нищуків», пообіцявши їм анафему за заборону до показу в Україні її фільму «Аврора» (приводом стала участь у зйомках російського актора Дмитра Харатьяна).

Фото ТРК Україна

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