«Вік не щадить нікого»: Седокова показалася в купальнику, але сподобалося не всім

Колишня учасниця гурту «Віа-Гра» Ганна Седокова, яка нещодавно «викрила» молодого чоловіка Яніса Тімму, який таємно фотографує її у ванній, вже сама сфотографувалася у ванній перед дзеркалом на орендованій віллі в Майямі. Фото Анна виклала у Instagram, підписавши його «Сurrentmood» (поточний настрій).

Очевидно, у плани знаменитості входило продемонструвати накачану фігуру і пишні груди, мовляв, над справжньою красою час не владний, але чимало коментаторів все ж таки побачили ознаки в'янення своєї улюблениці.

«Вік не щадить нікого», «Все супер, але не 20», «Попливла дівчинка», — написали вони.

На щастя для Ганни, критиків знайшлося не так вже й багато, а віддані шанувальники традиційно прийшли в захват від її спокусливих форм, які, можливо, були зображені з невдалого ракурсу.

Нагадаємо, у грудні Седокова відзначила 39-річчя і з цієї нагоди вийшла на сніданок повністю оголеною.

Фото instagram.com/annasedokova/

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