«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Переможець другого сезону шоу «Холостячка» Андрій Задворний, який розбив серце Златі Огнєвич, продовжує вести публічне життя, і на одній із вечірок зустрів іншого учасника шоу — власника IT-компанії Богдана Коломейка.

Фото зустрічі Задворний опублікував у своєму Instagram, назвавши Богдана переможцем його особистого рейтингу учасників шоу, що так і не розкрилися на ньому.

«Цікавий, глибокий, авантюрний, скромний і трохи безбашенний. У нас тут розпочався новий період вторинного пізнання один одного, серед учасників, без фонового впливу Проекту. Тепер ми всі один одного знаємо, тепер немає жодної конкуренції, тільки пережиті загальні емоції та пригода одна на на всіх! Це дуже зближує та об'єднує», — написав Задворний.

Судячи з коментарів фоловерів, Коломейко на шоу запам'ятався з іншого боку.

Втім, ще одна учасниця дискусії припустила, що телеверсія проекту відчутно редагується, тож у глядачів і формується оманливе враження про учасників.

Нагадаємо, раніше ще одного учасника шоу «Холостячка» Максима Тарапату помітили у товаристві симпатичної блондинки, хоча перед цим він креативно привітав Злату Огневича з днем народження (його вона відзначила в Африці, але на самоті).

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