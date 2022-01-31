Сльози Вакарчука та перемога Дорофєєвої: всі подробиці другого ефіру «Голосу країни-12»

Відбувся другий епізод вокального шоу «Голос країни» («1+1»), у якому суперзірки у ролі тренерів борються за найсильніші голоси учасників. Нагадаємо, тренерами 12 сезону стали: Потап, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук та Оля Полякова.

судді та ведучі

Другий епізод відкрив 20-річний Олександр Свириденко з Первомайська — вокаліст та гітарист оркестру Міністерства оборони України. Молодий артист мріє показати силу свого голосу та довести, що він стане головним солістом.

Олександр Свириденко

- Я служу у військовому оркестрі понад 1,5 роки, — сказав Олександр. — Ми разом відіграли понад 100 концертів, і це для мене великий досвід, який я не зміг би здобути у 20 років у жодному іншому місці. Пишаюся тим, що ми з музикантами побували у багатьох країнах Європи та могли представляти Україну на найкрутіших фестивалях у Швейцарії та Бельгії. Мрію спробувати себе у ролі вокаліста. Військовослужбовець має бути хоробрим та рішучим, але я дуже хвилююся перед виступом.

Запальний хіт «О, мамо!» розгорнув крісла Дорофєєвої та Полякової.

- Це неймовірно! — вигукнула Дорофєєва, вискакуючи на сцену.

- Ви — свято і я теж! — заманювала у свою команду Полякова.

- А я запрошую вас виступити зі мною на сцені, — не здавалася Дорофєєва.

Олександр вибрав команду Наді Дорофєєвої.

— А Надя пішла стопами Тіни Кароль і виступить із військовим оркестром, — зауважив Потап. — Ти — нова Тіна!

На сцену вийшла вокалістка з народу Ірина Перегрим, яка працює далекобійницею вже понад чотири роки. Чоловік Ірини теж професійний далекобійник. Саме він навчив дружину вмілому водінню та зацікавив автомобілями настільки, що вона навіть асистувала йому у заміні запчастин, ремонті авто та їздила по можливості з ним у рейси.

- Бути далекобійником — це круто, — сказала Ірина. — Ти їдеш великою машиною, всі тобі поступаються місцем, ти щодня знайомишся з новою країною. Серйозно займатися вокалом я почала два роки тому. Одного дня, коли я їхала в черговий рейс, вирішила зняти відео, як я співаю за кермом. І за два дні мій дебютний ролик набрав більше 1,5 мільйонів переглядів, тоді я вперше відчула себе справжньою зіркою.

Ірина Перегрим

Але хіт «Show me your love» не розгорнув тренерські крісла.

- Приходьте до нас ще, — попросила Дорофєєва.

- Обіцяю, що сяду до вас у машину і ми разом заспіваємо, — потішив Ірину Потап.

На сцену вийшла Марта Ліпчей із Ужгорода.

- Я співаю на весіллях, але хочу стати частиною чогось більшого, — сказала Марта. — Ніколи не виступала на масштабних сценах.

Запальний хіт «Т.П.Т.» розгорнув крісло Олі Полякової.

- Я знаю, що мені пощастило, — була задоволена Оля.

На сцену «Голосу країни» вийшов 32-річний співак Роман Меліш. Вокаліст виконує пісні у стилі бароко епохи Відродження, які традиційно звучали у храмах зі спеціальною акустикою. Роман шість років навчався у Швейцарії та має контратенор — дуже рідкісний, чоловічий голос. Коли артистові виповнилося 30, він зрозумів, що достатньо вчитися, настав час повернутися в Україну для того, щоб розвивати свій улюблений напрямок музики на Батьківщині.

- Останній раз у мікрофон я співав 15 років тому, бо музика у стилі бароко ніколи не виконувалася з мікрофоном, — сказав Роман. — У 2013 році я почав навчатися у Швейцарії. Це один із світових центрів старовинної музики, куди з'їжджаються вокалісти з усього світу. Цей стиль захопив мене повністю. Через півроку після старту навчання мене почали запрошувати виступити разом із найвідомішими в Європі музичними колективами. Мрію, щоб в Україні люди почали слухати старовинну музику та ходити на концерти.

Роман Мелиш

Незвичайний голос розгорнув крісла Олі Полякової та Святослава Вакарчука.

- Ви — чоловік-диво! — захопилася Оля.

- У мене було три моменти, коли «побігли» мурашки під час вашого виступу, — зізнався Вакарчук.

Роман вибрав команду Вакарчука, зворушивши Святослава до сліз.

Для Валентина Скрипника сцена «Голосу» перша у його житті.

Хлопець виконав хіт «Зорі», розгорнувши крісла Наді Дорофєєвої, Потапа та Полякової.

- Для мене ви — необроблений алмаз, — сказала Дорофєєва. — Я повернулася до вас за покликом серця.

- Ви нервували і могли заспівати ще краще, — зауважив Потап. — Легко не буде, але йдіть до мене в команду.

- А мені сподобалася невпевненість, — відповіла Полякова. — Я побачила вашу душу.

Валентин обрав команду Наді Дорофєєвої.

Гурт «Modoon» із Києва вирішив спробувати свої сили у проекті.

- Ми заряджені на 100 відсотків, — сказали четверо хлопців.

Гурт виконав знамениту «Червону руту», але жодне з крісел не розвернулося.

- Все для вас тільки-но починається, — сказав Вакарчук.

Несподівано хлопцям дали другий шанс — Олександра Зарицька взяла групу у свою команду.

Марії Сур 17 років, і вона приїхала на «Голос» із Запоріжжя.

- Я дуже хочу стати зіркою, — зізналася Марія. — Потрапити на цей проект є моя велика мрія. Вперше я потрапила на сцену у вісім років і зрозуміла, що це моє.

Хіт «Survivor» розгорнув крісла Дорофєєвої, Потапа та Полякової.

- Ви дуже крута! — захопилася Оля. — Ви діамант. У мене теж дочка Маша, і вона теж навчається в 11 класі. Я ладна битися за тебе.

- Знаю, як із тебе зробити артистку, — заманював Потап.

- Коли вибиратимеш, подумай, хто тебе більше відчує, — сказала Надя.

Оля Полякова несподівано зателефонувала своїй дочці Маші та попросила вмовити дівчину йти до її команди.

Оля Полякова

- Якщо хтось тебе образить, ти будеш під крилом моєї мами, — сказала Маша.

Надя відразу зателефонувала Володимиру Дантесу, і він став умовляти вибрати команду дружини.

- Ви не залишили мені шансу, і я дзвоню Тіні, — пожартував Потап.

Маша обрала команду Наді Дорофєєвої та артистка була у захваті від перемоги.

Надя Дрофєєва

Гера Герц приїхав на проект із Запоріжжя. Хлопець — ведучий однієї із радіостанцій.

- Я прийшов на проект, щоб сказати, що маю голос, якого ще ніхто не чув, — сказав хлопець.

Гера виконав авторську пісню, розгорнувши усі тренерські крісла.

- Мені дуже хотілося б з вами працювати, — сказала Надя.

- У Наді всі хлопці, йдіть до мене, — говорила Оля.

Гера вибрав команду Потапа.

Роман Лютій приїхав зі Львова. Він працює столяром і все життя співає.

- Хочу займатися тим, що мені подобається найбільше, — сказав Роман. — Віддам усю душу та серце.

Хіт «Зорі запалали» не розгорнув тренерські крісла.

Юлія Войтко з Олеси присвятила свій виступ дідусеві.

- Він зробив мене такою, якою я є, — сказала Юля.

Сильний голос дівчини одразу розгорнув крісла Полякової та Потапа. У фіналі виступу повернулася і Дорофєєва.

- Знаю, як працювати з вашим тембром, — запрошував до себе Потап.

- У вас є жіноча сила, — була впевнена Оля. — Зі мною у вас великий шанс бути у фіналі!

Полякова попросила вийти на сцену дідуся Юлі. Як і хотів, дівчина обрала команду Олі.

Максим Бородін — батько трьох дочок. Хлопця виховував дідусь. Його маму посадили за ґрати, коли хлопцеві було 9 років.

- Моя мрія, щоб мої пісні стали популярними у всій Україні, — сказав хлопець.

Хіт «Прятки» розгорнув крісла Вакарчука, Потапа та Полякової.

- Мені подобається більше навіть оригіналу, — визнав Святослав.

Максим виконав авторську пісню, а акомпанував йому сам Вакарчук. Хлопець вибрав команду Святослава.

Єлизаветі Овраменко 16 років, і вона із Києва. Дівчина мріє про велику сцену.

Хіт «Дежавю» не розгорнув тренерські крісла.

- Для вас усе тільки починається, — підтримав Лізу Потап.

- Коли мені було 16, я навіть не знав, що стану музикантом, — зізнався Вакарчук.

В останній момент дівчині дали другий шанс і вона пройшла в Голос.

Дует «2Tone» грають на вулицях Києва.

- Ми грали й у мінус десять та п'ятнадцять, — розповіли хлопці. — Співали в переходах, на вулицях. Хорошого дня можна заробити до 800 гривень.

Хлопці виконали «Солдат», розгорнувши крісла Вакарчука та Полякової. Святослав не стримався та вийшов на сцену.

- Оля, поступися мені, це мої люди, — попросив Вакарчук. — Мені так сподобався тембр!

Хлопці обрали команду Святослава Вакарчука.

Нагадаємо, в шоу «Голос країни» бере участь 17-річна донька Костянтина Меладзе.

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