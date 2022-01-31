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«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

9:21 31 січня 2022
Таюне

Співачку Таюне (Таїсія Сватко), яку часто називають «таємною дружиною» Олега Винника, нещодавно розкритикували у мережі за бажання продовжувати сольну кар'єру.

В одному з фан-аккаунтів з'явилося відео з коментарями, де хейтери пишуть про Таюне у зневажливому тоні, зазначаючи, що без Винника вона майже не матиме концертів й швидко втратить своїх шанувальників. На їхню думку, таких вокалістів в Україні хоч греблю гати.

Але знайшлися і справжні шанувальники Таїсії. Вони пишуть про красу та щирість співачки, бажають їй творчих успіхів та у всьому підтримують Таюні.

Фанати Винника та його дружини створили у мережі кілька облікових записів. І кожна група уважно стежить один за одним. Тому фанатам-хейтерам дали «гідну відповідь» їхні конкуренти, опублікувавши відео, яке говорить само за себе.

«На жаль чи на щастя, але відео ґрунтується на реальних подіях. Зважилася я опублікувати цю роботу через вчорашню подію та нещодавню публікацію @taunezolota. Нещодавно переглядала інтерв'ю Таї та почитала коментарі, люди неймовірно злі», — пише авторка ролика.

Нагадаємо, нещодавно фанати показали знімок з концерту Винника та Таїсії. Їх зворушило фото, на якому артисти на сцені з маленькою дівчинкою.

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