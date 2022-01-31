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«Їмо на дивані, розкидаємо поп-корн»: хворий на коронавірус Григорій Герман розповів про свої методи лікування

9:58 31 січня 2022
Григорій Герман

Телеведучий Григорій Герман, який поділився простим рецептом печінки фламбе, підхопив коронавірус. Наступний тиждень він проведе на ізоляції вдома. Телеведучий каже, що почувається добре. Єдиний симптом — він перестав відчувати запахи та смаки. Тест підтвердив припущення.

«Сумно мені точно не буде. Діти найближчого тижня також зі мною. Відселили нашу маму подалі від себе. Тепер їмо на дивані, граємо безконтрольно на плейстешені, розкидаємо одяг та поп-корн по хаті. Житуха!», — написав ведучий «Ранку з Україною» (канал «Україна») в Інстаграм та обіцяв передплатникам радувати «кухонним контентом».

Раніше Камалія потрапила до лікарні з ускладненнями після грипу та коронавірусу. Катерина Бужинська пішла на самоізоляцію після підтвердженого тесту на СOVID.

Також молоді батьки Роман Сасанчин із дружиною підхопили «корону» після хрестин доньки Елізабет.

Фото instagram.com/german_greg_tv

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