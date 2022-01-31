28.29 / 28.59 31.56 / 32.01
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Приголомшливо»: син Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс поділився фото з сімейного відпочинку

16:49 31 січня 2022
Ділан, Керіс та Майкл Дугласи

Син-студент кінозірок Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс опублікував у Instagram фото з сімейного відпочинку. 21-річний Ділан, його 18-річна сестра Керіс та їхній 77-річний батько Майкл відпочивали на острові Домініка в Карибському морі. На одному з фото Ділан позує сам на тлі моря. На іншому — разом з сестрою та батьком на тлі водоспаду. Дуглас-молодший також поділився відео мальовничого водоспаду та своїм дитячим знімком у костюмі пірата. Мати сімейства Кетрін, яка нещодавно зачарувала шанувальників селфі в бікіні, залишилася в Нью-Йорку, де має справи.

«Ти такий гарний Ділан! Приголомшливі фото!», «Прекрасні сімейні фотографії!», «Приголомшливі пейзажі та водоспад теж чудові», — писали у коментарях. «Пейзаж нагадує мені фільм „Роман з каменем“», — зазначив один із фанатів, згадавши знамениту картину за участю Майкла Дугласа.

Раніше «ФАКТИ» писали — На шкільному випускному дочки Майкла Дугласа актора прийняли за її дідуся.

418

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.