«Приголомшливо»: син Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс поділився фото з сімейного відпочинку

Син-студент кінозірок Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс опублікував у Instagram фото з сімейного відпочинку. 21-річний Ділан, його 18-річна сестра Керіс та їхній 77-річний батько Майкл відпочивали на острові Домініка в Карибському морі. На одному з фото Ділан позує сам на тлі моря. На іншому — разом з сестрою та батьком на тлі водоспаду. Дуглас-молодший також поділився відео мальовничого водоспаду та своїм дитячим знімком у костюмі пірата. Мати сімейства Кетрін, яка нещодавно зачарувала шанувальників селфі в бікіні, залишилася в Нью-Йорку, де має справи.

«Ти такий гарний Ділан! Приголомшливі фото!», «Прекрасні сімейні фотографії!», «Приголомшливі пейзажі та водоспад теж чудові», — писали у коментарях. «Пейзаж нагадує мені фільм „Роман з каменем“», — зазначив один із фанатів, згадавши знамениту картину за участю Майкла Дугласа.

Раніше «ФАКТИ» писали — На шкільному випускному дочки Майкла Дугласа актора прийняли за її дідуся.

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