«Повернуся додому з контузією»: Винник здивував новим відео

Співак Олег Винник, який віддає перевагу роботі, опублікував у мережі відео зйомок одного з рекламних роликів за його участю.

Артист показав, що є залаштунками, й те, скільки роботи потрібно зробити, щоб вийшла картинка, яка сподобається глядачеві.

Він також згадав, що у Німеччині знімався в одному серіалі, де йшлося про людей, які 10 років ходили на роботу щодня.

У ролику чутно гучний звук — падає інвентар.

Винник пожартував, що ще раз таке падіння — і він повернеться додому з контузією.

Фанати співака, як завжди, обсипали його компліментами. Рекламу з Винником назвали найулюбленішою. Побажали співаку творчих успіхів та повідомили, що з нетерпінням чекають від нього нових пісень.

Нагадаємо, нещодавно у мережі виникла суперечка з приводу бек-вокалістки Винника Таїсії Сватко.

Фото Instagram/olegg.vynnyk

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