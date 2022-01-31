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Скопіювала матір: старша Демі Мур та Брюса Вілліса поділилася селфі топлес у ванні

18:12 31 січня 2022
Румер Вілліс

Старша з трьох дочок кінозірок Демі Мур та Брюса Вілліса, 33-річна Румер Вілліс, поділилася в Instagram селфі, на якому вона зображена у ванні топлес — з намистом та пірсингом у носі. У підписі до посту вона зізналася, що ванна — її «улюблене місце». Таким чином Румер скопіювала вою 59-річну матір, яка минулого місяця також порадувала своїх шанувальників «голим» селфі у ванні.

Румер Вілліс

Демі Мур

Підписники Румер (яка також стала акторкою і знялася в таких фільмах, як «Хлопця це подобається» та «Одного разу в… Голлівуді»), захоплювалися її «природною красою». Хоча, за чутками, міс Вілліс, як і Демі в молодості, зробила низку пластичних операцій для корекції своєї зовнішності — після того, як в юності її дражнили через «кінську щелепу».

Раніше «ФАКТИ» писали — Демі Мур запросила дресувальника для навчання своєї «дикої зграї» з дев'яти собак (фото, відео).

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