Не в змозі відмовитися від шпротів: популярна актриса про свою дієту

Популярна українська актриса та каскадер Катерина Скрипко вважається одним із провідних майстрів східних єдиноборств. Цьому мистецтву вона навчалася у Китаї, де жила та працювала шість років. Катерина розповіла «ФАКТАМ», хто став її вчителем, як підтримує тіло у порядку і чому поїхала з Китаю.

— Все почалося з танців, — розповіла Катерина. — До Китаю я спочатку поїхала з танцювальним колективом. Вже там почала освоювати бойові мистецтва і зрозуміла, що мені це легко виходить — вони дуже схожі на танець. Тобі ставлять бій — ти вивчаєш хореографію та запам'ятовуєш набір рухів. Головне — ретельно пропрацювати це з партнером, щоб ви один одного не покалічили.

— Усі трюки у фільмах ви виконуєте самі?

— Так, я актриса та каскадер. У мене багато друзів — каскадерів із Австралії, Венесуели та Африки. Це велика команда професіоналів, які працюють із Джекі Чаном та іншими відомими акторами. Я тренувалася у них і навчилася всього, що вони знали. До речі, нещодавно мої вміння дуже стали в пригоді під час знімання гостросюжетного серіалу «Водна поліція» каналу «Україна». Я зіграла роль майора Калініченка, і за сюжетом мені довелося брати участь у багатьох бойових сценах.

— У вас були зйомки на воді?

— І під водою! Але зміна з підводними зйомками могла тривати щонайбільше сім годин, оскільки перебування під водою — дуже велике навантаження на організм. Хлопці виринали через кілька годин, потім знову занурювалися. Зізнаюся, я б, мабуть, так не змогла б. Мені довелося битися, падати, переслідувати злочинців і кілька разів пірнати з аквалангом.

"Мені довелося битися, падати, переслідувати злочинців і кілька разів пірнати з аквалангом", - каже Катерина Скрипко

— Як ви підтримуєте форму?

— Я постійно займаюсь своєю фігурою. Ходжу на стретчинг — мені важливо, щоб була хороша розтяжка. В їжі я віддаю перевагу зелені та рибі, а ось до м'ясних страв байдужа. Через сильні навантаження приймаю магній і омега-3 для кісток, але все одно не в змозі відмовитися від лосося або шпротів.

— Не сумуєте за Китаєм?

— Знаєте, у цій країні люди весь час кудись біжать, мають надто серйозний та недружній вигляд. Навіть якщо ти іноземець і хочеш у них щось запитати, на тебе можуть накричати. До того ж жити у Китаї дорого — місцеві мешканці цілими днями працюють. Та й екологія не дуже. Після Китаю я ненадовго переїхала до Таїланду і відразу помітила контраст між цими двома країнами. Хоча тайці не так багато заробляють, але вони є абсолютно щасливими. Напевно, буддизм грає у такому сприйнятті життя не останню роль. Вони радіють кожному дню і тому, що мають. Мені дуже подобається така філософія життя.

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