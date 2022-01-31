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Шоу-бізнес

Організатори M1 Music Awards вчетверте перенесли премію через коронавірус

12:44 31 січня 2022
Нагороди M1 Music Awards

Організатори музичної премії M1 Music Awards знову перенесли шоу, яке було заплановане на 28 квітня цього року, через коронавірус. В офіційному повідомленні йдеться, що таке рішення ухвалено через пандемію та зростання захворюваності серед членів команди.

«Щоб підготувати високотехнологічне шоу, потрібна щоденна робота понад 2 тисячі фахівців. Ми розуміємо, що найближчим часом через складну епідеміологічну ситуацію та стрімке зростання захворюваності це неможливо. На жаль, зараз ми щодня стикаємось з випадками COVID усередині команди. Тому робота всіх департаментів припиняється. Розуміємо, що фізично не встигнемо підготуватись так, як запланували. А ми, як завжди, маємо намір представити революційний для України рівень! І на менше не погоджуємось», — прокоментував генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев.

Шосту церемонію нагородження планують провести 3 грудня 2022 року у Палаці спорту. Придбані квитки залишаються дійсними.

Нагадаємо, коронавірус скосив багатьох зірок шоу-бізнесу. Співачка Катерина Бужинська пішла на самоізоляцію через хворобу.

Також на самоізоляцію через «корону» пішов і телеведучий Григорій Гетьман.

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