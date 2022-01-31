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Шоу-бізнес

Танцівниця Олена Шоптенко стала телеведучою

16:09 31 січня 2022
Танцівниця Олена Шоптенко

Відома танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко, яка показала улюблену розвагу, стала телеведучою. Вона приєдналася до команди ранкового шоу «Ранок з Україною». Альона буде експертом у новій рубриці, яка допоможе українкам не лише прийти в чудову фізичну форму, а й стати пластичнішими та жіночнішими.

Чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко проведе танцювальний марафон для глядачок проекту.

«Танець дарує жінці впевненість у собі, почуття своєї жіночності та себе! Це потрібно кожному із нас! Кожна жінка час від часу ставить собі питання про схуднення і танці допоможуть це зробити з насолодою! Звичайно, щоб отримати крутий результат, варто мати комплексний підхід: харчування, сон, водний баланс і спорт. Я вам гарантую, якщо займатися систематично, усвідомлено вкладатися в кожне заняття — результат буде відчутним дуже скоро!» — розповіла Олена Шоптенко в ефірі каналу «Україна».

Також у ранковому шоу змінився склад ведучих.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ведучий «Ранку» Григорій Герман пропустить тиждень ефірів через коронавірус.

Раніше Олена Шоптенко розповіла, чому більше не вийде на паркет як учасниця «Танців».

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