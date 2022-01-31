Дружину віднесло в океан: Євген Хмара розповів про небезпечні пригоди на Маврикії

Український композитор та піаніст-віртуоз Євген Хмара разом із дружиною Дар'єю Ковтун та дітьми за традицією вирушили «зимувати» в теплі краї. На цей раз вони обрали на острів Маврикій.

«Зазвичай у такі далекі подорожі люди купують пакетні тури, путівки… Ми з Дашею не любителі мережевих готелів, виїзних автобусних екскурсій. Тому самостійно орендували апартаменти та взяли машину на прокат», — розповів Євген.

Сім'я музиканта відвідала одне з чудес світу — різнокольорові піски Шамарель та мальовничий водоспад. Діти артистів отримали неймовірне враження від відвідування природних парків та заповідників, де можна погладити жирафів, «покататися» на черепахах.

А Євгенові та Дар'ї, схоже, на все життя запам'ятається заплив на сапбордах. Подружжя так захопилося, що відпливло від берега приблизно на півкілометра. Несподівано піднявся сильний вітер, їх почало відносити в океан.

«У цей момент я був у воді, а Дашу на сапборді почало швидко відносити в океан. Я плив щосили, щоб її наздогнати, і потім почав гребти до берега, але мої спроби були безуспішними. Мені здавалося, що стою на місці. Якоїсь миті я почав виглядати гелікоптери та судна, щоб просити про допомогу», — поділився Хмара.

Євген зізнається, що на той момент відчув себе героєм Тома Хенкса з фільму «Вигнанець», який опинився у відкритому океані на саморобному плоту.

«Мені хотілося Даші показати дельфінів, які плавають у цій місцевості, з якими за день до цього я плавав, тому ми запливли трохи глибше й надалі», — пояснив свій вчинок піаніст.

За його словами, переживши страх і стрес, вони більше не стали ризикувати і насолоджувалися спокійним пляжним відпочинком.

Раніше своїми враженнями від відпочинку в Африці поділилася телеведуча Іванна Онуфрійчук.

А артист «Дизель Шоу» Олександр Бережок під час відпочинку в Домінікані розсекретив стать майбутньої дитини.

Фото з особистого архіву Євгена Хмари

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