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«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

18:42 31 січня 2022
«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

Українська співачка Ані Лорак, яка проживає в РФ, зараз перебуває в Дубаї, де насолоджується довгоочікуваною відпусткою. Про це зірка розповідає у своєму Instagram .

Днями співачка вирішила поспілкуватися з підписниками, яких у неї налічується понад сім мільйонів. І на подяку за їхні відповіді на питання про те, який рядок їх нової пісні їм запам'ятався, опублікувала фото у бікіні.

На ньому Ані постала в бікіні-лусці із золотистих паєток, а на плечі накинула рожеву сорочку. Пишні форми, якими природа наділила співачку, навряд чи вдалося приховати під мінімумом одягу.

Крім того, Ані вирішила прогулятися у сутінках берегом моря в білому ліфі та сорочці вільного крою. Артистка підкреслила тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди.

Шанувальникам сподобалися знімки Лорак. У коментарях вони залишили їй безліч компліментів, а також за кілька годин поставили кілька десятків тисяч лайків.

«У серці точний постріл», «Шикарна», «Купальник — бомба», «Просто красива дівчинка», «Чарівна», — пишуть фоловери.

А тим часом колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, який знову одружився, зіткнувся із зайвою настирливістю з боку шанувальників його екс-дружини .

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