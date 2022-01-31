«Так важко я ще не хворів»: Гарік Харламов розповів про зараження свинячим грипом

Відомий шоу-мен пролежав майже добу у лікарняному коридорі, доки лікарі змогли встановити діагноз

Відомий стенд-ап комік та ведучий Гарік Харламов, на якого нещодавно подали до суду, вимагаючи мільйон російських рублів моральної компенсації, зізнався, що нещодавно дуже тяжко перехворів на свинячий грип.

— Я завжди йдуть проти течії: у ті дні, коли всі хворіють на «Омікрон», мені випала честь перехворіти на свинячий грип. — поділився він. — Коли в мене піднялася температура — було 39,9 — я перестав розуміти, де я і що я. Приїхала бригада «швидкої допомоги» та взяли у мене аналізи на ковід. Але за результатами виявилось, що у мене свинячий грип.

В ефірі YouTube-шоу Дарії Ісаєвої DASH він зізнався, що йому добу довелося провести у приймальному спокої, бо було незрозуміло, до якої палати коміка краще покласти.

— Ходили повз людей, а я просто лежав посередині коридору, — розповів він і продовжив, що так тяжко на грип не хворів ніколи.

— Єдиний плюс: у мене тепер з'явилася чудова здатність — я дуже добре шукаю трюфель, — пожартував він іронічно.

Харламов стверджує, що заразився грипом під час корпоративу в Сочі через мікрофон, за допомогою якого він вів захід. За його словами, його колектив — шість колег та помічників — теж захворіли на свинячий грипом після цього.

До речі, Гарік згадав, що у 2020 році він — одним із перших і також на корпоративі — заразився і коронавірусом. І також через мікрофон. Тоді ще через це скасували зйомки Камеді-клабу.

Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині від коронавірусу помер 51-річний олімпійський чемпіон Сіднея-2020 у вправах з кільцями, який був противником вакцинації, а солістка Hardkiss Юлія Саніна була змушена через хворобу відмінити свої виступи.

Фото з Instagramm Гаріка Харламова

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