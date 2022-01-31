«Найкращі Вихідні» з Андрієм Данилком та «Паралельні матері» з Пенелопою Крус: що подивитись у кіно з 3 лютого

«Найкращі вихідні»

(0+, Україна, FILM.UA Group, комедія)

Фільм режисера Влада Клімчука складається з чотирьох історій, сюжетні лінії яких переплітаються у Києві, де зустрічаються всі персонажі. Хлопець із Німеччини закохався у дівчину-організатора фестивалю Atlas Weekend і став волонтером, щоб опинитися поряд із нею. Друзі з Кривого Рогу вирішили влаштувати у столиці круту хлопчачу вечірку. Юна одеситка приїхала до Києва, щоб знайти тата-рокера, з яким не бачилася 10 років. Зі Львова прибула дівчина, для якої кар'єра є головним у житті. Їй у столиці призначено співбесіду, найважливішу з усіх, що були досі…

У фільмі знялися Дар'я Петрожицька, Ірма Вітовська, Еліас Райхерт, Аліна Чебан, Георгій Хостікоєв, Андрій Данилко, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Олексій Дурнєв.

«Команда котиків»

(6+, ПАР, Triggerfish Animation Studios, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Головна героїня цього мультфільму — морський котик Квін. Вона живе у морських водах біля узбережжя Південної Африки. Їй та її друзям чимало проблем завдають небезпечні білі акули. Щоб протистояти цим хижакам, Квін збирає спецкоманду добровольців. До котиків приєднується дельфін Дольф.

Зняв картину режисер Грег Камерон. Це його дебют на великому екрані. У Західній Європі прем'єра мультика відбулася у листопаді минулого року. Команда котиків також доступна для передплатників стрімінгової компанії Netflix з 31 грудня.

«Паралельні матері»

(16+, Іспанія, El Deseo та Sony Pictures, драма, бюджет — 12 мільйонів доларів)

Прем'єра фільму відбулася у вересні минулого року на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Пенелопа Крус, яка виконала в картині головну роль, отримала там приз як найкраща актриса. Фільм претендує на вісім премій «Гойя» (головна іспанська кінонагорода). Зняв картину культовий режисер Педро Альмодовар. Окрім своєї улюблениці Пенелопи, він запросив ще двох популярних в Іспанії актрис — Россі де Пальма та Айтану Санчес-Хіхон. Альмодовар розповідає глядачам історію двох жінок, які в один день стали матерями. Одного разу паралельні лінії їхніх доль усупереч усім законам перетнуться.

Фільм отримав захоплені оцінки критиків. На найбільшому сайті кінорецензій Rotten Tomatoes його рейтинг перевищує 97%. Багато хто відзначає чудову музику, яку написав до картини Альберто Іглесіас, композитор, який давно і плідно працює з Альмодоваром. У Західній Європі іспанська драма вийшла у прокат у жовтні минулого року, невдовзі після завершення Венеціанського фестивалю. Касові збори становили 12,7 мільйона доларів.

«Тріумф»

(12+, Франція, Canal+, комедія, бюджет — 4 мільйони доларів)

Не надто успішний актор береться за реалізацію свідомо провальної, як багато хто вважає, ідеї — поставити спектакль силами ув'язнених. При цьому для постановки обрано складну п'єсу Семюела Беккета «Чекаючи на Годо». На все про все режисер-дебютант має шість місяців. Репетирувати доводиться у в'язниці… Французький режисер Еммануель Курколь в основу фільму поклав реальну історію, що сталася в середині 80-х років минулого століття у Швеції. Тільки він переніс дію до Франції.

Головну роль виконав популярний французький актор Кад Мерад («Ласкаво просимо», «Маленький Ніколя»). «Тріумф» був відібраний до конкурсної програми Каннського міжнародного кінофестивалю у 2020 році, який у результаті не відбувся через пандемію коронавірусу. Європейська кіноакадемія вручила картині премію як найкращій європейській комедії 2020 року. У прокаті «Тріумф» зібрав 2,6 мільйона доларів.

«Я — Златан»

(6+, Швеція — Данія — Нідерланди, B-Reel Films та Keplerfilm, біографічна спортивна драма)

Фільм поставлено за мотивами мемуарів відомого шведського футболіста Златана Ібрагімовича. Книга стала бестселером у кількох країнах Європи. Наприклад, у Швеції перші 100 тисяч екземплярів розлетілися за кілька годин. Зняв картину режисер Єнс Сьоґрен. Златана зіграли два актори — образ 11-річного хлопчика, сина іммігрантів, які приїхали до Швеції з колишньої Югославії, втілив на екрані Домінік Андерссон Бажрактаті. 17-річного Ібрагімовича зіграв Граніт Рушити. У Скандинавії фільм зібрав у прокаті 1,8 мільйона доларів.

«Флірт з Дияволом»

(16+, США, Lionsgate, трилер)

Розлучений мільйонер закохується у загадкову молоду жінку. Незабаром він розуміє, що їхня зустріч не була випадковістю. Виявилося, що це добре підготовлена смертельно небезпечна пастка. Своєю необачністю багач поставив під удар колишню дружину, свою єдину дитину та друзів. І йдеться зовсім не про гроші, а про життя близьких…

Зняв фільм іспанський режисер Луїс Пріто («Викрадення»). Головні ролі виконали Камерон Монахен («Клік: З пультом по життю»), російська модель та актриса Саша Лусс («Анна» Люка Бессона), Ліллі Круг («Він тебе не відпустить»). Компанію їм склав ветеран Голлівуду Джон Малкович. В інтернеті фільм відомий як «Розколотий». Думки критиків розділилися. Анджела Доусон із журналу Forbes вважає, що Пріто зняв добротний трилер, який тримає глядачів у напрузі від першого до останнього кадру. А Майкл Нордін з Variety стверджує, що даремно витратив півтори години свого часу. На сайті кінорецензій Rotten Tomatoes у фільму дуже низький рейтинг — лише 19%.

«Відьма. Відродження»

(18+, Великобританія, Dark Reign Entertainment, фільм жахів)

У 2008 році шестеро друзів із Нью-Йорка вирушають на два тижні у відпустку до Італії. Вони орендують там будинок і збираються весело та безтурботно провести час. Проте всі їхні плани руйнуються, коли вони випадково знаходять стару книгу, яка приводить американців до занедбаної могили.

Зняв фільм італієць Лука Габріеле Россетті. Це його режисерський дебют. Ролі у картині отримали маловідомі актори Томмазо Базілі, Джуліо Тропеа, Корі Стюарт, Наташа Верса.

Про фільми, які вийшли у прокат минулого тижня, читайте тут.

На фото у заголовку: стоп-кадр фільму «Найкращі Вихідні»

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