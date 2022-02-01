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Актора із серіалу «Ходячі мерці» знайдено мертвим у 31 рік — підозрюють самогубство

8:29 1 лютого 2022
Мозес Джей Мослі

У віці 31 року знайдено мертвим американського актора Мозеса Джей Мослі. Він відомий за роллю зомбі Майка в телесеріалі «Ходячі мерці», знімався у серіалах «Вартові», «Королева півдня», «Американська душа», у фільмі «Голодні ігри: У вогні».

Кадр з "Ходячих мерців"

Як повідомляє видання TMZ, поліція підозрює самогубство. Хоча не відкидають і насильницьку смерть. Тіло Мозеса з вогнепальним пораненням виявили у його власній машині біля мосту, що проходив через автостраду в Стокбріджі (штат Джорджія). Родичі кажуть, що від актора не було жодних звісток понад тиждень. Вони телефонували в усі лікарні, але марно. І тоді подали заяву до поліції.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Міс США 2019» наклала на себе руки у віці 30 років.

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