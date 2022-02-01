Пішла дорогою Волочкової: 44-річна оперна дива Марія Максакова вирішила сісти на шпагат

Відома оперна співачка Марія Максакова, яка за останні місяці помітно схудла, вирішила похвалитися й іншими своїми талантами — зокрема чудовою розтяжкою.

У сторіз Instagram вона опублікувала кілька відео з тренувань, показавши, як сідає на шпагат.

Максакова встала біля стіни, притулившись до неї сідницями, і почала повільно розводити ноги у боки. «Дивитись зі звуком», — написала співачка.

Оперна дива охала, стогнала, але практично досягла бажаного результату.

«Друзі, ще трохи, і я сяду на шпагат. Ой, що зараз буде! — коментувала артистка.

Крім того, вона розкрила секрет свого «феноменального» схуднення. Виявляється, назва йому — «інтервальне голодування».

Нагадаємо, що нещодавно Максакова програла судовий процес своєму колишньому чоловікові Володимиру Тюріну, який вимагав від неї моральну компенсацію за образливі слова його ексблаговірної. Співачку зобов'язали виплатити на користь Тюріна 120 тисяч рублів (він вимагав 5 мільйонів), проте заборонити їй продовжувати висловлюватися так само судді не стали.

Фото зі сторінки Марії Максакової у соціальних мережах

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