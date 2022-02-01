«До нас не підходять, дихати нічим»: екстрено госпіталізована з новонародженою дочкою дружина Сасанчина поскаржилася на жахливі умови в лікарні

Переможець «Голосу країни-10» Роман Сасанчин із дружиною, які захворіли на коронавірус, не змогли не вберегти двомісячну доньку Елізабет від інфікування. У дитини піднялася висока температура, молоду маму з донькою екстрено госпіталізували.

Іванна поскаржилася в Інстаграм, що у палаті жахливі умови.

«У шоці від того, в якій палаті. На стіні грибок. У палаті з нами жінка з дитиною та чоловік із дитиною. Дихати нема чим!» — написала дружина Сасанчина.

За її словами, медперсонал до них не заходить, спілкується через вікно чи телефоном. Іванна сама кожні дві години збиває температуру дочки. Вона не розуміє сенсу такої госпіталізації, якщо вдома вона робила те саме, тільки в комфортних умовах.

«Тут до нас не підходять. Говорять через вікно, або по телефону. Краще б ми залишилися вдома! Тут робимо все те саме, що й удома. Тут жахливі умови, нічим дихати», — написала Іванна.

Нещодавно Роман та Іванна влаштували хрестини дочки, зібрали гостей у ресторані. Можливо саме на святі вони заразилися.

Також «ФАКТИ» писали про те, що солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна злягла з високою температурою.

А телеведучий Григорій Герман пропустить ефірний тиждень через корону.

Фото instagram.com/annavi_i

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