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Хлої Кардаш’ян знялася топлес в самих лише джинсах

18:01 1 лютого 2022
Хлої Кардаш'ян

Телезірка та модель Хлої Кардаш'ян, третя за старшинством із п'яти сестер Кардаш'ян-Дженнер, знялася у новій рекламі джинсів бренду Good American і поділилася фото в Instagram. 37-річна Хлої позувала топлес — окрім джинсів на ній більше не було нічого.

Шанувальники оцінили фігуру Кардаш'ян, зазначивши, що вона багато працює над своїм тілом, щоб досягти таких разючих результатів. Дехто вважав її занадто худою, але їм заперечили, що вона виглядає якраз так, як треба.

Багато підписників звернули увагу на те, що Хлої на цьому фото не показує пальці. Раніше вона опублікувала знімки в машині, де налякала фанатів своїми руками, які порівняли із кінцівками зомбі чи відьми. Її сірі кістляві пальці з довгими нігтями виглядали дивно та відразливо.

Пост був підписаний: «Зрада рідко походить від ваших ворогів». Зважаючи на все, Хлої мала на увазі свого колишнього бойфренда — баскетболіста Трістана Томпсона, у якого нещодавно народилася дитина від іншої жінки. Спортсмен вступив у зв'язок із фітнес-тренером Маралі Ніколс, коли ще перебував у стосунках з Хлої — матір'ю його трирічної доньки Тру.

Раніше, як писали «ФАКТИ», рекламу джинсів із напівголою Хлої Кардаш'ян телеканали забракували, як надто сексуальну.

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