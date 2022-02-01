Заробив мільйони, але вліз у борги: стало відомо про фінансові труднощі чоловіка Анастасії Заворотнюк

Фігурист Петро Чернишов, третій чоловік актриси Анастасії Заворотнюк, які разом вже понад 13 років, за новорічні свята заробив непогані суми, проте поки що не розрахувався з усіма боргами.

Як пише «КП», Чернишов бере участь у льодових шоу Тетяни Навки, отримуючи головні ролі та непогані гонорари. Так, за свята він заробив майже 9 мільйонів рублів (понад 117 тисяч доларів).

Проте, як з'ясували журналісти, фігурист, який порушує правила дорожнього руху, отримав штрафи на загальну суму понад 27,5 тисяч рублів (більше 360 доларів) і поки що не оплатив їх.

Автомобіль «Мерседес-Бенц» оформлений на 78-річну тещу фігуриста Валентину Борисівну Заворотнюк, як і інші машини сім'ї — «Ніссан» та «Порше».

Більшість штрафів, як стверджує видання, фігурист одержав за перевищення швидкості. Також він виїжджав на смугу громадського транспорту, порушував правила паркування. Частина «листів щастя» не оплачені вчасно, тому невдовзі борги фігуриста (а точніше його тещі, як власниці авто) ризикують опинитися у базі судових приставів.

Щодо Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкозахворюванням, то, за словами її доньки Анни, лікування коштує величезні гроші. Сама артистка дуже змінилася, Анна Заворотнюк казала, що їй тяжко бачити маріт такою. Водночас, родина спростувала чутки про те, що акторка через хворобу не може говорити.

Раніше повідомлялося, що перед Новим роком фігурист разом із льодовим шоу Навкі їхав на гастролі в Дубай.

Фото із соціальних мереж

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