Більше не руда: Слава Камінська здивувала несподіваною зміною іміджу

Колишня солістка групи «НеАнгели», що розпалася, Слава Камінська, яка натякнула раніше на розлучення з бойфрендом, здивувала несподіваною зміною іміджу. Артистка відрізала своє довге руде волосся і змінила його колір. Тепер Слава красується з подовженим каре. Вона помітно освітлила волосся, перетворившись на «пшеничну блондинку».

Як тепер виглядає, Камінська показала в Інстаграмі.

З чим пов'язані такі зовнішні зміни, Слава не пояснює. Можливо, має чергові зміни в особистому житті? Адже відомо, що жінки схильні змінювати зачіски, ставлячи крапку у стосунках, або в очікуванні чогось нового.

Нагадаємо, після оголошення про розпад гурту колишні колеги Слава та Вікторія публічно з'ясовували стосунки, звинувачуючи одна одну. Сміюха звинуватила колегу у моральному та фізичному насильстві.

Камінська у відповідь назвала її тупою.

Фото instagram.com/babaslavka

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