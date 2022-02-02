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Кім Кардаш’ян у рожевій спідній білизні вже відзначає День святого Валентина

0:11 3 лютого 2022
Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян, яка нещодавно видалила один зі своїх знімків після того, як її звинуватили у фотошопі, опублікувала серію своїх фотографій у спідній білизні яскраво-рожевого кольору з нової колекції її власного бренду SKIMS. Колекція присвячена Дню святого Валентина — «найсексуальнішого дня року».

41-річна Кім, яка розлучається зі своїм чоловіком-репером Каньє Вестом, відзначить свято у товаристві свого 28-річного бойфренда Піта Девідсона. Вони почали зустрічатися восени минулого року. Нещодавно Кім натякнула, що готова знову вийти заміж. На весіллі своєї подруги Періс Хілтон, яке святкували в листопаді, Кардаш'ян із посмішкою звернулася до нареченої: «Зроби мені послугу. Чи можеш кинути мені свій букет?». За прикметою та, хто зловить кинутий нареченою букет, вийде заміж наступною.

Фото Instagram

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