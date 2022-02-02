Злягли: MamaRika з сімейством та кулінар Ліза Глінська пішли на ізоляцію через хворобу

Коронавірус, що накрив новою хвилею Україну, не шкодує ні простих українців, ні знаменитостей. Слідом за молодою сім'єю Романа Сасанчина, дружина якого опинилася у лікарні з маленькою донькою, про хворобу заявили співачка MamaRika та кулінар Ліза Глінська.

Співачка повідомила в Інстаграм, що захворіла разом із чоловіком Сергієм Середою та шестимісячним сином Давидом. «Злягли. Усі подробиці потім. Зараз не до сторіс», — повідомила MamaRika в Інстаграм. Ділитися подробицями та розповідати про своє самопочуття вона не стала.

Ліза Глінська повідомила, що найближчими десять днів вона проведе вдома на карантині. Кулінар почувається непогано і навіть запропонувала передплатникам провести прямий ефір, поділитися своїми рецептами.

Раніше солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна була змушена скасувати плани через хворобу.

Також співачка Софія Ротару зізналася, що «омікрон» дістався до неї. Артистка відновлюється після хвороби.

Фото — Інстаграм Лізи Глинської та MamaRika

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