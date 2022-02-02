Леся Нікітюк «зрадила» Притулі з Решетніком
Телеведуча Леся Нікітюк, яка поскандалила в мережі з відомою блогеркою, заінтригувала шанувальників. Зірка «зрадила» своєму давньому партнеру з шоу «Хто зверху?» та другові Сергію Притулі з ведучим «Холостяка» Григорієм Решетніком.
Пара при повному параді з'явилася разом на світському заході, на якому виступили ведучими. У гримерці Леся та Григорій жартували та розмірковували, щоб сказав на їхній тандем Сергій.
«Гриша, як думаєш, що скаже Сергій Притула, коли побачить нас разом?», — запитує в колеги Леся.
«Може, відмовитися мені від політики й повернутися до Лесі?» — припускає Решетнік.
Нікітюк закриває йому рота рукою і хвалить: «Браво!».
Раніше Притула розповів, чи його дружина ревнує до Лесі Нікітюк.
Нагадаємо, Сергій Притула відмовився від шоу-бізнесу через політичну та громадську діяльність.79
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter