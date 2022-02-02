28.23 / 28.47 31.76 / 32.16
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Легендарний бутерброд: Ектор Хіменес-Браво спробував на смак «дитинство українців»

15:08 2 лютого 2022
Ектор Хіменес-Браво

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів про незвичайний рецепт українського борщу, поділився своїми враженнями від «легендарного бутерброду з дитинства».

У Instagram він виклав коротке відео, написавши, що спробує на смак «дитинство українців». «Мені все розповіли. Тепер я бачив це на власні очі. Готував своїми руками. Цей легендарний (як мені сказали) бутерброд з дитинства, коли дуже хочеться солодкого. Оцініть, чи правильно все зробив? Який рецепт вашого дитинства я ще маю спробувати?» — написав він у коментарі до відео.

Ектор Хіменес-Браво показав, як нарізає хліб, бере один шматочок і змочує його водою, а потім посипає цукром.

Фоловери у відповідь на прохання кулінара одразу запропонували йому рецепт ще одного «легендарного бутерброду» — хліба з олією та сіллю.

Раніше суддя «МастерШефа» поділився секретами приготування класичного клаб-сендвіча із домашнім соусом песто-айолі.

Фото зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво у соціальних мережах

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Стрільба у Києві

Стрілянина з автомата у центрі Києва: поранено чоловіка

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.