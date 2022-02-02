Легендарний бутерброд: Ектор Хіменес-Браво спробував на смак «дитинство українців»

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів про незвичайний рецепт українського борщу, поділився своїми враженнями від «легендарного бутерброду з дитинства».

У Instagram він виклав коротке відео, написавши, що спробує на смак «дитинство українців». «Мені все розповіли. Тепер я бачив це на власні очі. Готував своїми руками. Цей легендарний (як мені сказали) бутерброд з дитинства, коли дуже хочеться солодкого. Оцініть, чи правильно все зробив? Який рецепт вашого дитинства я ще маю спробувати?» — написав він у коментарі до відео.

Ектор Хіменес-Браво показав, як нарізає хліб, бере один шматочок і змочує його водою, а потім посипає цукром.

Фоловери у відповідь на прохання кулінара одразу запропонували йому рецепт ще одного «легендарного бутерброду» — хліба з олією та сіллю.

Раніше суддя «МастерШефа» поділився секретами приготування класичного клаб-сендвіча із домашнім соусом песто-айолі.

Фото зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво у соціальних мережах

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