Спокійно вночі не засне: Злата Огневич придумала, як «покарати» переможця «Холостячки 2», який її покинув

Популярна співачка Злата Огневич, яка підтримала нещодавно Андрія Данилка у його протистоянні з путінським пропагандистом «Адольфовичем», свого часу зазнала у своєму житті розчарування від іншого Андрія — Задворного, який залишив її одну після того, як дівчина відкрила йому серце, сповнене любов'ю.

Тим не менш, Злата задоволена тим, що після шоу не спилася, не сіла на голку та не валяється під парканом. Про це вона розповіла у своєму акаунті у TikTok.

Більше того, вона навіть знайшла спосіб, як «підступно» помститися Задворному.

У ще одному ролику, який Злата розмістила у соцмережі, вона показала, як весело танцює під пісню про нещасливе кохання.

При цьому вона спокусливо обводить руками тіло і всіляко демонструє фігуру, ніби показуючи те, чого ніколи не отримає її колишній: «Якщо ти хочеш зі мною розлучитися… Ти втратив таку принцесу, як я, ти кусатимеш лікті по клацанню у 3:15».

Артистка жартівливо заявила, що має намір відправити відеоролик «одній людині» і запропонувала фолловерам вгадати, кому саме.

Спочатку було висловлено припущення, що Максу Тарапате, але то була помилкова версія. Другим варіантом стало «чоловіку, який виграв у Холостячці». Тобто, Андрію Задворному — і цей здогад виявився вірним!

Шанувальники представили, як о 3:15 ночі кривдник Злати отримає таке відео і зрозуміє, «кого він втратив», і це їх розвеселило. Вони засипали співачку компліментами.

Нагадаємо, що нещодавно співачка обурилася через рішення суду, що відпустив чоловіка, який переслідував її кілька років. Злата хоче добитися, щоб переслідувачу заборонили наближатися до неї.

Фото Злати Огневич із соціальних мереж

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