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Найкращий подарунок на день народження: Амадор Лопес отримав громадянство України

10:22 3 лютого 2022
Амадор Лопес

Відомий хореограф та шоумен Амадор Лопес отримав довгоочікуваний паспорт громадянина України. Артист, родом з Венесуели, понад 20 років живе та займається творчістю в нашій країні. Співак неодноразово наголошував, що давно готує національні страви, вивчає українську мову та й, взагалі, вважає себе українцем. Тепер це засвідчено документально. Паспорт він одержав у свій день народження.

«Ви не уявляєте, як довго я цього чекав і працював над цим. Та що я, мені допомагала така велика кількість людей, яким я дуже вдячний! Нарешті збулася моя мрія! День народження, це найкращий подарунок, який могла зробити мені моя країна!» — поділився емоціями співак та хореограф.

У Instagram Амадор опублікував фото з документами та написав, що це стало найочікуванішим подарунком, який запам'ятається йому на все життя.

Раніше український паспорт отримав відомий телеведучий Олексій Суханов.

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