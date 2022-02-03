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«Диктатор у спідниці»: друг Волочкової розповів, чому наречений-банщик втік від неї

10:33 3 лютого 2022
«Диктатор у спідниці»: друг Волочкової розповів, чому наречений-банщик втік від неї

Після того, як 46-річна балерина Анастасія Волочкова розлучилася з банщиком із підмосковного Одинцова Сергієм Кузнєцовим, стала відома підноготна їхня недовго роману.

Так, її близький друг Андрій Ковальов назвав одіозного банщика «не рівним» його освіченій подрузі і натякнув, що той отримував від неї гроші.

«Успішна жінка — це все-таки такий диктатор у спідниці, і поруч із нею найчастіше якраз ось усякого роду альфонси, на жаль, останній супутник Анастасії Сергій… Сергія бачив дуже короткий час — ми сиділи за одним столом на дні народження у Насті. На мене він, чесно кажучи, справив враження не дуже далекої людини», — розповів журналістам 5 каналу бізнесмен.

Водночас він припустив, що Анастасія та Сергій розіграли сценку з розставанням, щоб Настя не асоціювалася з образом карного злочинця, адже до початку відносин вона про його темне минуле могла не знати.

«Я думаю, що для неї це була новина, що в нього виявилася така передісторія» , — поділився своїми припущеннями друг Волочкової.

Нагадаємо, у травні 2021 року Волочкова голосно розлучилася з попереднім коханим Олегом, який встиг зробити їй пропозицію руки та серця.

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