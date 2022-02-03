Тіну Кароль взяли у заручники: на допомогу поспішають Чіп та Дейл

Популярна співачка Тіна Кароль відома своєю не завжди легкою вдачею і зайвою «прискіпливістю», через що у неї можуть виникати недомовки з організаторами концертів, шоу, і навіть з телеканалами.

Наприклад, днями в TikTok з'явилося жартівливе відео, на якому співачка у чорному брючному костюмі з топом, що ледве прикриває груди, стрімко мчить коридором і навіть відштовхує оператора, який знімає її на смартфон.

При цьому вона скаржиться на когось: «Це „іздєвання“ вони тримають мене у заручниках».

Дещо змінене слово, що обозначає «знущання» — одне з улюблених Тіни, яке вона вживає досить часто. Цим же словом названо й і сам пост.

Звичайно, утримання у заручниках — досить серйозне правопорушення, але шанувальники співачки знають, що за цим висловлюванням може стояти будь-яка «дрібниця»: її довго не випускають на сцену, змушуючи чекати своєї черги. Або ж сталася якась технічна затримка, і на її усунення потрібен час, а Тіна має свої плани.

Знаючи строгу вдачу співачки, шанувальники одразу ж розкусили її і все перевели на жарт.

«Моргні, якщо вони тебе не хочуть відпускати», «Найкращий захист — це напад», «Чіп і Дейл уже поспішають на допомогу», «Тіна приходить на різні шоу, скаржиться, що її тримають у заручниках, хоча там все навпаки, швидше за все», «Занадто багато знущань над Тіною Кароль», «Нууу, мені здається Тіна всіх тримає в заручниках», «Напишіть, якщо потрібно вас врятувати», «Може ти сама їх тримаєш у заручниках», — пишуть фанати.

А також знову роблять компліменти своїй улюблениці: «Знущання — бути такою красивою», «Боже, ну як же вам пасують», «Найкраща, моя улюблена Тіночка», «От так на рік Тигра кішечка перетворюється на тигрюлю».

Нагадаємо, що співачка відмовилася від ролі ведучої проекту «Голос країни», а також у шоу «Танці із зірками». Кароль заявила, що за тиждень до виходу в ефір їй сказали, що на паркеті з'явиться ще одна ведуча на комерційній основі. Співачка сказала, що не бачить у цьому успіху і відмовилася.

Фото Тіни Кароль із соціальних мереж

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