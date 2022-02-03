Сергій Притула зізнався, чому відмовився коментувати «Євробачення»

Відомий телеведучий та громадський діяч Сергій Притула, який зворушив мережу рідкісним фото з донькою, зізнався, чому насправді відмовився коментувати національний відбір на «Євробачення», ведучим якого був з 2017 року.

«Зараз такі непрості часи, коли всередині країни та навколо неї існує дуже багато загроз. І оскільки я багато років займаюся волонтерською діяльністю, зараз це така пікова точка витрачання часу та грошей на ці процеси, що я, чесно кажучи, не зовсім маю можливість відволікатися на якісь супутні проекти», — сказав Сергій Притула у коментарі каналу «Україна».

Повертатися до теми «Євробачення» він більше не має наміру.

«Підозрюю, що скоріше ні, ніж так. Тому що моя робота ведучого національного відбору була пов'язана з тим, що він готувався командою каналу з того ж холдингу, до якого входить канал, ведучим якого я є. Тому мене могли „запозичити“ для проведення цього конкурсу. Для мене була дуже важлива команда, яка це робить, у мене з ними чудова комунікація. А коли Суспільний мовник розірвав договір із телеканалом, або він закінчився та його не пролонгували, очевидно було, що я не можу піти працювати туди ведучим. Як мінімум через те, що маю інший холдинг та іншу команда людей», — сказав Притула.

Він додав, що щиро радий за своїх колег Машу Єфросініну та Тимура Мірошниченка, які стали ведучими національного відбору на «Євробачення» та мають багатий досвід у цій справі.

«Обов'язково дивитимусь і триматиму кулаки, щоб Україна отримала гідне представництво на конкурсі, і ведучі впоралися зі своєю роботою», — зазначив Сергій Притула на знімальному майданчику шоу «Ігри талантів», де він разом із Анастасією Приходькою допомагатиме гравцям розгадувати приховані таланти.

Нагадаємо, ім'я представника України на Євробаченні-2022 назвуть 12 лютого. За право представляти нашу країну на конкурсі змагатимуться вісім представників. Як завжди, відбір не проходить без скандалів. Одну з фавориток Аліну Паш звинуватили у відвіданні Криму та вимагали дискваліфікації. Співачка відповіла на претензії.

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