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Яблуня та яблуко: Мадонна знову знялася на унітазі, а її дочка Лурдес поділилася фото у сексуальному вбранні

0:17 4 лютого 2022
Мадонна та Лурдес

25-річна дочка співачки Мадонни Лурдес, яка нещодавно знялася в рекламі спідньої білизни разом з Ріанною, опублікувала в Instagram своє фото в сексуальному вбранні від Garmette — бежевому топі-бюстгальтері та спідниці з драпіруванням, що облягає стегна. Заодно модель та танцівниця Лурдес Леон показала і кілька своїх татуювань — у тому числі літери RR на руці — ініціали її молодшого брата Рокко Річі.

63-річна мати Лурдес тим часом поділилася новою серією фотографій. Мадонна знову позувала, сидячи на унітазі. «Свою найкращу роботу я роблю в туалеті», — підписала свій пост зірка.

«Це стає нудним», — писали в коментарях, оскільки нещодавно вона вже показувала схожий знімок, тільки була звернена до камери спиною.

Користувачі мережі визнали, що Лурдес має спадкову схильність до епатажу, зазначивши, що «яблуко від яблуні далеко не падає».

Раніше «ФАКТИ» писали — Під гаслом «Боже, врятуй королеву» Мадонна знову продемонструвала труси.

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