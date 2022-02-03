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Шоу-бізнес

Вагітна Ріанна опублікувала фото з оголеним животом

13:28 3 лютого 2022
Ріанна

Через кілька днів після оголошення про свою першу вагітність співачка Ріанна опублікувала в Instagram нове фото з оголеним животом. «От із чим наша банда підійшла до Місяця чорної історії», — підписала свій пост 33-річна зірка. Місяць афроамериканської історії традиційно відзначається у США у лютому.

Батько майбутньої дитини Ріанни — 32-річний американський репер A$AP Rocky (справжнє його ім'я Ракім Майєрс). Вони були знайомі майже десять років, але романтичні стосунки розпочали лише у 2020 році.

Чутки про те, що Ріанна чекає на малюка, циркулювали кілька місяців. Співачка приховувала зміни фігури під вільним одягом.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Ріанна та дочка Мадонни Лурдес разом знялися у рекламі спідньої білизни.

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