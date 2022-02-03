Джамала втратила близьку людину

Співачка Джамала, яка розкрила раніше свій секрет схуднення, втратила близьку людину. Артистка повідомила про смерть свого друга, викладачки з вокалу Наталії Горбатенко, з якою познайомилася ще під час навчання в консерваторії.

«Не стало дуже близького друга, з яким можна було говорити годинами про все. Мого і всієї моєї великої родини. Виняткового вчителя, володаря унікальних вокальних знань, з яким так мріяла колись відкрити вокальну школу. Ні в консерваторії, ні після я не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. А вона могла. Завжди дякую Богові за цю зустріч. Неймовірна людина — весела, енергійна і дуже надихаюча, приголомшлива мама і бабуся», — пише Джамала під спільним фото.

Співачка висловила співчуття донькам та всім, хто знав Наталю Олексіївну та розповіла про її дивовижну особливість.

«Хочеться плакати, але цієї ж секунди згадую одну з особливостей Наталії Олексіївни: при ній зовсім не можна було сумувати. Вчинено. Як тільки я в її присутності опускала очі, йшла в себе і на мить пропадала посмішка з обличчя, моя Наталя Олексіївна казала: «Так, ти щось мені не домовляєш! Чому ти сумна?». Я казала, що все добре, і питала, хіба треба завжди посміхатися. Вона відповідала: «Так!» — розповіла Джамала.

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