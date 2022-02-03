«Неповторна та прекрасна»: Костянтин Меладзе ніжно привітав дружину Віру Брежнєву з 40-річчям

Співачка Віра Брежнєва, яка народилася в Україні, любить показувати в Мережі цікаві та хвилюючі моменти з життя свого сімейства.

Але сьогодні, 3 лютого, Вірі самій присвятили спеціальний пост на честь дня народження: чоловік із раннього ранку привітав її з 40-річчям.

«Сьогодні свій день народження відзначає неповторна, прекрасна, дивовижна, кохана Віра Брежнєва! І для всіх нас це велике свято!» — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що кар'єра Віри Брежнєвої розпочалася у групі «ВІА Гра», перша її поява в кліпі «Не залишай мене, коханий» одразу ж підкорила мільйони сердець, а зараз Віра успішна сольна виконавиця, актриса, телеведуча та засновниця власного косметичного бренду VERA!

«Всі, хто знають Віру, захоплені її працелюбністю і працездатністю, вмінням надихати і підтримувати оточуючих. А найголовніше, знають, яке у неї велике і любляче серце. Бажаємо Вірі здоров'я, щастя, натхнення, позитивних емоцій та енергії, щоб продовжувати сяяти. З днем народження, Віра! З любов'ю, сім'я Meladze Music», — йдеться в дописі.

Шанувальники захопилися тим, яка гармонія панує у сім'ї. Багато хто впевнений, що у ювілей Віра отримає не лише подарунки, а й багато уваги від близьких.

А фоловери вже засипали свою улюбленицю компліментами та зізнаннями у вічному коханні.

Чи приєднається до компліментів шоумен Максим Галкін, якого Віра публічно відчитала за хамство і неприйнятну, на її думку, поведінку, поки що не відомо.

355

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter